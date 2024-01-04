Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смерти10.02.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869 ст.
Муж: Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
03.12.1870 ст.
Дочь: Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
Около 08.09.1873 ст.
Сын: Никита Андреев
Отец ребёнка: Андрей Стефанов
Смерть
10.02.1874 ст.
Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область