Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

10.02.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1869 ст.

Муж: Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
03.12.1870 ст.

Дочь: Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
Около 08.09.1873 ст.

Сын: Никита Андреев

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

Смерть
10.02.1874 ст.
Жеремесло, Юхновский муниципальный район, Калужская область

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