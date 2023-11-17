Фекла Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Радченков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно