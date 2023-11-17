Фекла Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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