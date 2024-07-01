(Голубева) Ираида Ивановна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Голубева) Ираида Ивановна

Место рождения

село Бишево Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Голубев Иван Порфирьевич

Мать: Голубева Анна Ивановна

село Бишево Чебоксарского уезда Казанской губернии
Место жительства
Неизвестно
село Тоганашево Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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