(Голубева) Ираида Ивановна
Место рождениясело Бишево Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Голубев Иван Порфирьевич
Мать: Голубева Анна Ивановна
село Бишево Чебоксарского уезда Казанской губернии
Место жительства
Неизвестно
село Тоганашево Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно