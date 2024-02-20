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(Симонова) Фекла Семеновна

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

17.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1880

Отец: Симонов Семен Федосеевич

Мать: Симоновна Мария Тимофеевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
Неизвестно
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