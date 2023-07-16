Матковский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатковский Дмитрий

Матковский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матковский Ян Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матковский Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матковская Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Анна Андреевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.