Раинкин Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1994
Сын: Раинкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Раинкина Анна Владимировна
Рождение ребёнка
?.12.1996
Сын: Раинкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Раинкина Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно