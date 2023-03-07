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Раинкин Михаил Юрьевич

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

18.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
14.02.1994

Сын: Раинкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Раинкина Анна Владимировна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.12.1996

Сын: Раинкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Раинкина Анна Владимировна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раинкина Анна Владимировна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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