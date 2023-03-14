(Маликова) Марфа Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маликова) Марфа Акимовна

(Маликова) Марфа Акимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Маликов Аким

Мать: Маликова Аграфена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close