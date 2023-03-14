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(Маликова) Марфа Акимовна
(Маликова) Марфа Акимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Маликов Аким
1790 г.р.
Мать
Маликова Аграфена
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Маликов Аким
Мать:
Маликова Аграфена
Смерть
Неизвестно
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