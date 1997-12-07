Пугачев Пугачев Василий Александрович 26.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПугачев Пугачев Василий Александрович

Пугачев Пугачев Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1928

Дата смерти

07.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928

Отец: Пугачев Александр Кузьмич

Мать: Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.