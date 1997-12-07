Пугачев Пугачев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1928
Дата смерти07.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928
Рождение ребёнка
21.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1997