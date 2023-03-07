Воробьева (Марфина) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879
Отец: Марфин Иван Евсеевич
Бракосочетание
03.02.1897
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
10.07.1903
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
12.08.1905
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
09.02.1910
Сын: Воробьев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
28.06.1913
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Воробьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Рождение ребёнка
14.07.1916
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович
Смерть
Неизвестно