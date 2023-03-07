Воробьева (Марфина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Марфина) Агафья Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879

Отец: Марфин Иван Евсеевич

Мать: Марфина Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Воробьев Сергей Осипович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Воробьев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Воробьев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Воробьев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Воробьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Воробьев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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