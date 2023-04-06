Сафонова (Корякова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Корякова) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Колпино, Царскосельский уезд

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

13.03.1979

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: Коряков Григорий Иванович

Мать: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна

Колпино, Царскосельский уезд
Бракосочетание
18.08.1946

Муж: Сафонов Иван Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.03.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Большеохтинское кладбище
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