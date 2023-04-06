Сафонова (Корякова) Лидия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти13.03.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Бракосочетание
18.08.1946
Рождение ребёнка
05.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Иван Евгеньевич
Смерть
13.03.1979
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище