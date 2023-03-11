Ляпунова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпунова Мария Петровна

Ляпунова Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1856

Сын: Маслов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Маслов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Маслов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Маслов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close