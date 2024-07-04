Агафия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1830 ст.

Муж: Дмитрий Дмитриевич

Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1831 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1833 ст.

Сын: Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1834 ст.

Дочь: Олимпиада Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1834

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