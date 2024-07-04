Агафия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1830 ст.
Муж: Дмитрий Дмитриевич
Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1831 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1833 ст.
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1834 ст.
Дочь: Олимпиада Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриевич
Смерть
После 1834