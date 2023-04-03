Зоткин Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоткин Григорий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Зоткин Никита

Мать: Зоткина Домна

Смерть
Неизвестно
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