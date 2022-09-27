Ашихмина Тамара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1947
Дата смерти27.09.2022
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1970
Дочь: Щепотина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ашихмин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
10.03.1976
Дочь: Зверева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ашихмин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2022