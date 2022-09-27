Ашихмина Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Тамара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1947

Дата смерти

27.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Попова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.11.1970

Дочь: Щепотина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ашихмин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
10.03.1976

Дочь: Зверева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ашихмин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Николай Владимирович

Смерть
27.09.2022
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