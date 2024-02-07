Княжева (Ляпунова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева (Ляпунова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Около 1974 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.?

Отец: Ляпунов Алексей Леонтьевич

Мать: Ляпунова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Кожа
Рождение ребёнка
Около 22.03.1974

Сын: Княжев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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