Княжева (Ляпунова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.?
Рождение ребёнка
09.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Кожа
Рождение ребёнка
Около 22.03.1974
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно