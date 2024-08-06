Варваринская Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Варваринская Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1814

Сын: Варваринский Евфимий Николаевич

Отец ребёнка: Варваринский Николай Дмитриевич

погост Васильевский Муромский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Варваринский Петр

Отец ребёнка: Варваринский Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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