Варваринская Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1814
Сын: Варваринский Евфимий Николаевич
Отец ребёнка: Варваринский Николай Дмитриевич
погост Васильевский Муромский уезд
Рождение ребёнка
1815
Сын: Варваринский Петр
Отец ребёнка: Варваринский Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно