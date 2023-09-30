Руссен Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Французский подданный.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руссен Лев Августович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Измайлова (Руссен) Лидия Августовна
Мать ребёнка: не указана
1892 год - католического вероисповедания.
Место жительства
1892 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Купец 2-й гильдии.
Смерть
Неизвестно