Руссен Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссен Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Французский подданный.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руссен Лев Августович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руссен Иосиф Августович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Измайлова (Руссен) Лидия Августовна

Мать ребёнка: не указана

1892 год - католического вероисповедания.
Место жительства
1892 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Купец 2-й гильдии.
Смерть
Неизвестно

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