Герман Алексей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1938
Дата смерти21.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
21.03.2013