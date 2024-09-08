(Шимячкова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шимячкова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1831

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1831

Отец: Шимячков Михаил Никитович

Мать: Игнатова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван

Рождение ребёнка
18.01.1852

Сын: Иванов Павел

Отец ребёнка: Никифоров Иван

Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иванов Федор

Отец ребёнка: Никифоров Иван

Граворново, Истра, Московская область
Смерть
После 1863

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