(Шимячкова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1831
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1831
Отец: Шимячков Михаил Никитович
Мать: Игнатова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Иван
Рождение ребёнка
18.01.1852
Сын: Иванов Павел
Отец ребёнка: Никифоров Иван
Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иванов Федор
Отец ребёнка: Никифоров Иван
Граворново, Истра, Московская область
Смерть
После 1863