Малышева (Котохина) Александра Прокопьевна
Место рожденияРоссия, Курганская область, Юргамышский район, д. Твердыш
Дата рождения03.04.1928
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Россия, Курганская область, Юргамышский район, д. Твердыш
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Притчина Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Малышев Георгий Федотович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Коновалова Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Малышев Георгий Федотович
Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Игнатьева Галина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Сын: Малышев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Дранцева Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно