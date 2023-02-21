Малышева (Котохина) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Котохина) Александра Прокопьевна

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Место рождения

Россия, Курганская область, Юргамышский район, д. Твердыш

Дата рождения

03.04.1928

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Котохин Прокопий Акимович

Мать: Котохина Мария Фёдоровна

Россия, Курганская область, Юргамышский район, д. Твердыш
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Притчина Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Малышев Георгий Федотович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Коновалова Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Малышев Георгий Федотович

Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Игнатьева Галина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Малышев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Дранцева Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Георгий Федотович

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