Олейник Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2008
Сын: Олейник Никита Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2015
Сын: Олейник Валерий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности