Дюсембеков Омержан Ғаниевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюсембеков Омержан Ғаниевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1972

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1972

Отец: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Мать: Болотбекова Бауртай

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