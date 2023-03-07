Юшков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Виктор Иванович

Юшков Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Введенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

28.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Введенской Томашской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
С 19.06.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик при Иоанно-Богословской церкви г.Вологды.
Бракосочетание
1909

Жена: Юшкова Павла Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1910 ст.

Сын: Юшков Александр Викторович

Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С ?.08.1910
Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Имеет собственный дом со всеми хозяйственными постройками.
Работа или профессия
С 14.09.1910 ст.
Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Георгиевской Шурбовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 01.10.1910 ст.
Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Заведующий и законоучитель Георгиевской Шурбовской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 01.01.1911 ст.
Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Председатель Приходского Попечительства. Окружной противораскольнический Миссионер.
Рождение ребёнка
08.03.1913 ст.

Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна

Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Юшков Николай Викторович

Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна

Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close