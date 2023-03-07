Юшков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Введенской Томашской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1909 ст.
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
С 19.06.1909 ст.
Псаломщик при Иоанно-Богословской церкви г.Вологды.
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
04.07.1910 ст.
Сын: Юшков Александр Викторович
Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна
Место жительства
С ?.08.1910
Имеет собственный дом со всеми хозяйственными постройками.
Работа или профессия
С 14.09.1910 ст.
Священник Георгиевской Шурбовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 01.10.1910 ст.
Заведующий и законоучитель Георгиевской Шурбовской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 01.01.1911 ст.
Председатель Приходского Попечительства. Окружной противораскольнический Миссионер.
Рождение ребёнка
08.03.1913 ст.
Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Юшкова Павла Александровна
Смерть
Неизвестно