Шабанов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти24.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1959
Сын: Шабанов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Воронцова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
09.10.1967
Дочь: Шабанова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Воронцова Вера Владимировна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.02.1997