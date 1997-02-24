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Шабанов Виктор Васильевич

Место рождения

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

24.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
30.11.1959

Сын: Шабанов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Воронцова Вера Владимировна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.10.1967

Дочь: Шабанова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Воронцова Вера Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.02.1997

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