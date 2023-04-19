Демурин Никифор Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демурин Никифор Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1905 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.05.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Демурин Роман Никифорович

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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