Уварова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Уваров Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Уварова) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1904

Дочь: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов

Смерть
До 1917

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