Уварова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Уварова) Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1904
Дочь: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Иванов
Смерть
До 1917