Лобастова Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобастова Стефания Алексеевна
Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобастова София Алексеевна
Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобастов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич