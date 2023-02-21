Лобастова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прозоров Борис Леонидович

Мать: Прозорова Екатерина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобастова Стефания Алексеевна

Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобастова София Алексеевна

Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобастов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобастов Алексей Николаевич

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