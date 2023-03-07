Чернеева Акилина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернеева Акилина Гаврииловна

Чернеева Акилина Гаврииловна

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Чернеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Чернеев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Василий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close