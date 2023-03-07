Чернеева Акилина Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Чернеев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно