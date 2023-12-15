Чупрова (Носова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Носова) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1900

Дата смерти

30.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900

Отец: Носов Михаил Еремеевич

Мать: Носова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Чупрова) Домна Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Лука Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Акулина Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Поликарп Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Агафья Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Александр Максимович

Рождение ребёнка
18.02.1928

Сын: Чупров Парфён Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович

Кривомежное, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Смерть
30.07.1940
Кривомежное, Устьцилемский район, Автономная область Коми

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