Чупрова (Носова) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1900
Дата смерти30.07.1940
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Носов Михаил Еремеевич
Мать: Носова Ксения
Дочь: Носова (Чупрова) Домна Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Сын: Чупров Лука Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Сын: Чупров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Дочь: (Чупрова) Акулина Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Сын: Чупров Поликарп Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Дочь: (Чупрова) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Дочь: (Чупрова) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Дочь: (Чупрова) Агафья Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Дочь: (Чупрова) Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович
Сын: Чупров Парфён Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Максимович