Рагозин Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Рагозин Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Авакум Мартынович

Мать ребёнка: не указана

село Шовск, Лебедяньский уезд, Тамбовсквя губерния, Российская империя, Лебедянский, Тамбовская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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