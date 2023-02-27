Рагозин Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Рагозин Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Авакум Мартынович
Мать ребёнка: не указана
село Шовск, Лебедяньский уезд, Тамбовсквя губерния, Российская империя, Лебедянский, Тамбовская, Российская империя
Смерть
Неизвестно