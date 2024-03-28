Клачкова (Евсеева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клачкова (Евсеева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

10.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Евсеев Григорий Петрович

Мать: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клачков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1962

Дочь: Крюкова (Клачкова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1965

Сын: Клачков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1973

Дочь: Клачкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович

Новое Куприно, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1973

Дочь: Мамоненкова (Клачкова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович

Новое Куприно, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

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