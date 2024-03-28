Клачкова (Евсеева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1962
Дочь: Крюкова (Клачкова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1965
Сын: Клачков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1973
Дочь: Клачкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1973
Дочь: Мамоненкова (Клачкова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Клачков Владимир Петрович