Нагаев Денис Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1987
Рождение ребёнка
15.06.2013
Мать ребёнка: Молоносова Елена Витальевна
Рождение ребёнка
14.01.2015
Дочь: Нагаева Алиса Денисовна
Мать ребёнка: Молоносова Елена Витальевна
Бракосочетание
28.09.2016
Ферзиково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.2017
Мать ребёнка: Молоносова Елена Витальевна
Рождение ребёнка
09.11.2020
Мать ребёнка: Молоносова Елена Витальевна