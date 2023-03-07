Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Рязанцов Наум Петров

Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Рязанцов Леонтий Петров

Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Авдотья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1732
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
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