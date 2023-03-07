Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1672
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Рязанцов Наум Петров
Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Рязанцова Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1732