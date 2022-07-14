Кошкина (Дорофеева) Агния Ивановна 08.10.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Кошкина (Дорофеева) Агния Ивановна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 08.10.1932

Отец
Дорофеев Иван Андреевич1906 г.р.
Мать
Дорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна03.10.1907 г.р.
Дети
(Кошкина) Лидия Геннадьевна27.10.1957 г.р.
(Кошкина) Елена Геннадьевна31.05.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932

Отец: Дорофеев Иван Андреевич

Мать: Дорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: (Кошкина) Лидия Геннадьевна

Отец ребёнка: Кошкин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1966

Дочь: (Кошкина) Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Кошкин Геннадий Васильевич

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