Кошкина (Дорофеева) Агния Ивановна
женский, родилась 08.10.1932
ОтецДорофеев Иван Андреевич1906 г.р.
МатьДорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна03.10.1907 г.р.
Дети
(Кошкина) Лидия Геннадьевна27.10.1957 г.р.
(Кошкина) Елена Геннадьевна31.05.1966 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: (Кошкина) Лидия Геннадьевна
Отец ребёнка: Кошкин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1966
Дочь: (Кошкина) Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Кошкин Геннадий Васильевич