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Байгузин Амин Байгузов

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Байгузя Яминов

Мать: Гуляй

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Байгузин Айнетдин Аминов

Мать ребёнка: Каймяня Яхина

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Азиза Аминовна

Мать ребёнка: Каймяня Яхина

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Байгузин Хуснутдин

Мать ребёнка: Каймяня Яхина

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каймяня Яхина

Смерть
Неизвестно
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