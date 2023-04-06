Байгузин Амин Байгузов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Байгузя Яминов
Мать: Гуляй
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Каймяня Яхина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Азиза Аминовна
Мать ребёнка: Каймяня Яхина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Байгузин Хуснутдин
Мать ребёнка: Каймяня Яхина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каймяня Яхина
Смерть
Неизвестно