Речкалов Григорий Андреевич
Место рожденияд. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии
Дата рождения09.02.1920
Дата смерти22.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1920
д. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1940
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Бельцы, Молдавская ССР
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1956
Дальневосточный ВО
Смерть
22.12.1990
Место жительства
По 1990