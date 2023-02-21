Речкалов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкалов Григорий Андреевич

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Место рождения

д. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии

Дата рождения

09.02.1920

Дата смерти

22.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1920
д. Худяково, Ирбитский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1940
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Бельцы, Молдавская ССР
Место жительства
По 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956
Дальневосточный ВО
Смерть
22.12.1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
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