Щербатова (Хилкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербатова (Хилкова) Анна Михайловна

Щербатова (Хилкова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1799

Дата смерти

27.02.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.02.1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close