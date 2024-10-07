Еровлина Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Еровлин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Еровлина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Еровлин Петр Родионович
Смерть
Неизвестно