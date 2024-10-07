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Еровлина Мария Кирилловна

Место рождения

Городище-Юшково, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище-Юшково, Коломенский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еровлин Петр Родионович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Еровлин Макар Петрович

Отец ребёнка: Еровлин Петр Родионович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Еровлина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Еровлин Петр Родионович

Смерть
Неизвестно

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