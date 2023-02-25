Поморева (Кузнецова) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1897 ст.
Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.05.1915 ст.
Дочь: Негодяева Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Поморев Андрей Семёнов
Желановка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно