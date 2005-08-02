Тупиков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1923
Дата смерти02.08.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тупиков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1959
Сын: Тупиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна
Смерть
02.08.2005