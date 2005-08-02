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Тупиков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1923

Дата смерти

02.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупиков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна (Тупикова) Валентина Валентина/Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна (Тупикова) Валентина Валентина/Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
13.05.1959

Сын: Тупиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Смерть
02.08.2005

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