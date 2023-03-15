Матюшкина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1998
Сын: Матюшкин Антон Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.2003
Дочь: Матюшкина Арина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан