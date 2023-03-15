Матюшкина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1998

Сын: Матюшкин Антон Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.08.2003

Дочь: Матюшкина Арина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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