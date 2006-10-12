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Харченко Валерия Александровна
Харченко Валерия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2006
Пол
Женский
Отец
Харченко Александр Анатольевич
1968 г.р.
Мать
Афанасьева-Харченко Елена Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2006
Отец:
Харченко Александр Анатольевич
Мать:
Афанасьева-Харченко Елена Владимировна
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