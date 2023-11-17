Михальченкова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальченкова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Лидия Спиридоновна

Отец ребёнка: Захаренков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаренков Спиридон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренков Спиридон Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Петрочаты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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