Михальченкова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Лидия Спиридоновна
Отец ребёнка: Захаренков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаренков Спиридон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петрочаты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно