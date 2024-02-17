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Шишова Марина Витальевна
Шишова Марина Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Дата смерти
2016
Пол
Женский
Отец
Шишов Виталий
Мать
Шишова (Газибутаева) Ольга Рамазановна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Шишов Виталий
Мать:
Шишова Ольга Рамазановна
Смерть
2016
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