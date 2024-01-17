Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Устинов Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Устинов Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Устинов Артемий

Рождение ребёнка
18.07.1920

Дочь: Ивко Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Устинов Артемий

Смерть
Неизвестно

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