(Борисова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Татьяна

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Место рождения

д. Стрельниково, Орловская область

Дата рождения

01.06.1928

Дата смерти

28.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928

Отец: Борисов Иван

Мать: Елена Емельяновна

д. Стрельниково, Орловская область
д. Стрельниково, Орловская область
Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Марандыкин Борис

Отец ребёнка: Марандыкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марандыкин Петр

Смерть
28.08.2007
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
г. Щекино
Похороны
Неизвестно
Кочаки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
д. Кочаки, Тульская область
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