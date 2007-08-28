(Борисова) Татьяна
Место рожденияд. Стрельниково, Орловская область
Дата рождения01.06.1928
Дата смерти28.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928
Отец: Борисов Иван
Мать: Елена Емельяновна
д. Стрельниково, Орловская область
д. Стрельниково, Орловская область
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Марандыкин Борис
Отец ребёнка: Марандыкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марандыкин Петр
Смерть
28.08.2007
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
г. Щекино
Похороны
Неизвестно
Кочаки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
д. Кочаки, Тульская область