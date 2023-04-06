Бенцианов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бенцианов Рафаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрицкая Раиса
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Израиль
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно