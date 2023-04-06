Бенцианов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБенцианов Михаил

Бенцианов Михаил

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бенцианов Рафаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрицкая Раиса

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Израиль

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close