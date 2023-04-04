Бенцианов Михаил
мужской, родился Неизвестно, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
умер Неизвестно
Дети
Бенцианов Рафаил1890 г.р.
Бенцианов АлександрНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрицкая (Бенцианова) Раиса
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцианов Израиль
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бенцианов Рафаил
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно