Бенцианов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бенцианов Михаил

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

умер Неизвестно

Дети
Бенцианов Рафаил1890 г.р.
Бенцианов АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрицкая (Бенцианова) Раиса

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцианов Израиль

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бенцианов Рафаил

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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