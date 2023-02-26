Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно