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Параскева Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Соколов Лазарь Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Соколов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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