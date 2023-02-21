Клейн (Klein) Лоренц (Laurentius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Лоренц (Laurentius)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

10.08.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1786

Отец: Клейн Филипп

Мать: Даннер Мария Магдалена

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.08.1786
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Клейн Луиза

Мать ребёнка: Эберле Христина

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эберле Христина

Смерть
Неизвестно
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