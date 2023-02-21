Клейн (Klein) Лоренц (Laurentius)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения10.08.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1786
Отец: Клейн Филипп
Мать: Даннер Мария Магдалена
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.08.1786
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Клейн Луиза
Мать ребёнка: Эберле Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эберле Христина
Смерть
Неизвестно