Сидоренко Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Любовь Алексеевна

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